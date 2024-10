Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Isola di Capo Rizzuto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre le temperature si manterranno attorno ai 18°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli completamente sereni e temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 19°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di umidità si manterranno su livelli accettabili, intorno al 64%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con direzione prevalentemente settentrionale. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo così una giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1021 hPa, confermando la stabilità delle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Isola di Capo Rizzuto suggeriscono un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente adatto per godere delle bellezze naturali e delle attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 9.2 NNO max 11.5 Maestrale 70 % 1022 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 11.1 NNO max 14.3 Maestrale 68 % 1022 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 13 NNO max 16 Maestrale 67 % 1023 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 13.2 N max 16.2 Tramontana 59 % 1022 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° prob. 3 % 16.4 NNE max 18.4 Grecale 58 % 1021 hPa 16 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° prob. 3 % 11.5 N max 14.6 Tramontana 64 % 1021 hPa 19 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 7.3 NO max 9.3 Maestrale 67 % 1021 hPa 22 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° Assenti 10.6 N max 13.9 Tramontana 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:50

