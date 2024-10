Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La brezza vivace proveniente da nord garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il bel tempo.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. I venti, che si manterranno moderati, contribuiranno a mantenere l’aria fresca e gradevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C, con una leggera presenza di nuvole. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà su livelli accettabili, intorno al 57%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Isola di Capo Rizzuto suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno stabili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di una piacevole brezza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 18.3 N max 25.3 Tramontana 72 % 1023 hPa 4 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 21.4 N max 28.2 Tramontana 71 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 18.1 N max 24 Tramontana 65 % 1024 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° Assenti 20.6 NNE max 23.6 Grecale 55 % 1023 hPa 13 poche nuvole +20.5° perc. +20.1° Assenti 22.2 NE max 24.2 Grecale 56 % 1022 hPa 16 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 11.4 NNE max 14.4 Grecale 62 % 1022 hPa 19 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 7.4 NO max 8.3 Maestrale 57 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° Assenti 7.4 NO max 7.4 Maestrale 57 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:47

