Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +17,5°C. La velocità del vento sarà di circa 17,3 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 22,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera variazione della temperatura che salirà fino a +20,7°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra i 17,1 km/h e i 21,9 km/h, sempre da Nord. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 56%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno fino al 67% del cielo. La temperatura inizierà a calare, arrivando a +18,4°C alle 17:00. La velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi intorno ai 10,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 60%. Non sono previste piogge, quindi il pomeriggio si presenterà comunque gradevole.

Infine, nella sera, la situazione meteorologica rimarrà simile, con nubi sparse e una temperatura che scenderà a +17,2°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà contenuta, con valori intorno ai 6,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa +17,1°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h, con direzione Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si presenterà tranquilla.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con una temperatura che raggiungerà i +20,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, con una percentuale che scenderà fino al 9%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 4,7 km/h e 7,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo una mattinata piacevole e soleggiata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 44%. La temperatura inizierà a calare, attestandosi intorno ai +18,7°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 6,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, con una temperatura che scenderà a +17,2°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà di circa 8 km/h, mantenendo condizioni di stabilità. L’umidità si attesterà attorno al 62%, senza alcuna previsione di pioggia.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre inizierà con un cielo sereno e una temperatura di +16,9°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si presenterà tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che salirà fino a +20,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori intorno al 14%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20 km/h. L’umidità si attesterà al 53%, garantendo una mattinata piacevole e soleggiata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto al 13:00. La temperatura si stabilizzerà intorno ai +19,5°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di circa 21,1 km/h, con direzione Nord-Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 64%, ma non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse, con una temperatura che scenderà a +17,0°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà di circa 15,1 km/h, mantenendo condizioni di stabilità. L’umidità si attesterà attorno al 69%, senza alcuna previsione di pioggia.

Conclusioni

Il fine settimana si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da temperature miti e assenza di precipitazioni. Venerdì inizierà con un cielo sereno, mentre Sabato e Domenica offriranno momenti di sole alternati a nubi sparse. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, godendo di un clima piacevole e di temperature gradevoli.

