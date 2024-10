Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a La Spezia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della temperatura rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, favorendo l’affermarsi di un clima più stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalle ore 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +16,6°C e una copertura nuvolosa del 97%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 15,1 km/h da Nord, con una probabilità di precipitazioni del 28%. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, le nubi si presenteranno sparse, mantenendo temperature simili e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

La mattina si aprirà con condizioni di cielo sereno o poche nuvole. Alle 08:00, la temperatura salirà a +18,1°C con una copertura nuvolosa del 29%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, con intensità che varierà tra 17 km/h e 20 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 17%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un picco di +19,6°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 27%. Le condizioni rimarranno stabili, con un cielo prevalentemente sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, intorno ai 1022 hPa, contribuendo a un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 5%. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, mantenendo una velocità di circa 15 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a La Spezia si presenteranno favorevoli, con un clima mite e soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 20°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una giornata all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 28 % 15.1 N max 18.7 Tramontana 84 % 1018 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° prob. 23 % 15.4 N max 18.3 Tramontana 86 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° prob. 19 % 17.6 NNE max 21.9 Grecale 87 % 1019 hPa 9 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° prob. 23 % 17.7 NNE max 27.6 Grecale 81 % 1021 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 17 % 20 NNE max 28.8 Grecale 78 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 18.2 N max 23 Tramontana 81 % 1022 hPa 18 poche nuvole +18° perc. +18° Assenti 16.1 NNE max 20.1 Grecale 83 % 1025 hPa 21 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 15.7 NNE max 18 Grecale 84 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.