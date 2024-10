Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a La Spezia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da una pioggia leggera che continuerà a manifestarsi anche nelle ore successive. Le temperature si manterranno attorno ai 16,5°C e 17°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 89%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 9km/h.

Nella mattina, il maltempo non accennerà a diminuire. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C e 18,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’87%. La velocità del vento sarà contenuta, con intensità che non supererà i 6,8km/h. Si prevedono accumuli di pioggia leggera, con valori che potranno arrivare fino a 0,74mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un ulteriore deterioramento, con l’intensificazione delle precipitazioni. Si assisterà a piogge moderate, con temperature che oscilleranno tra i 17,4°C e 17,8°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, raggiungendo il 96%. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 14,1km/h, contribuendo a rendere l’atmosfera piuttosto umida e scomoda. Gli accumuli di pioggia saranno significativi, con valori che potranno superare i 3mm.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento dell’intensità delle precipitazioni, che si trasformeranno in forti piogge. Le temperature si manterranno attorno ai 17,5°C e 17,3°C, mentre l’umidità toccherà punte del 97%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 19,3km/h, rendendo la situazione ancora più instabile. Gli accumuli di pioggia nella serata potrebbero superare i 10mm, con possibilità di rovesci intensi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a La Spezia non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con piogge che continueranno a interessare la regione. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno tregua nel breve termine. Si consiglia di prestare attenzione alle allerte meteo e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.45 mm 6 NE max 8.3 Grecale 89 % 1024 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.16 mm 8.9 NE max 9.4 Grecale 85 % 1023 hPa 6 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.45 mm 5 ENE max 6.6 Grecale 87 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +18.1° perc. +18.2° 0.38 mm 6.8 NE max 8.3 Grecale 86 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.74 mm 5.8 E max 8.3 Levante 88 % 1021 hPa 15 pioggia moderata +17.4° perc. +17.8° 3.41 mm 7 ESE max 11.5 Scirocco 96 % 1020 hPa 18 pioggia moderata +17.5° perc. +17.8° 2.35 mm 7.8 E max 11.4 Levante 95 % 1021 hPa 21 forte pioggia +17.3° perc. +17.6° 10.29 mm 6.4 ENE max 12.8 Grecale 97 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:16

