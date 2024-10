Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Lainate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse si intensificheranno, portando a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno attorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità a livelli moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un cielo ancora coperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si registreranno raffiche significative. L’umidità rimarrà intorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole che potrebbero permettere qualche schiarita. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 15°C. La brezza si farà più leggera, e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Lainate suggeriscono una giornata prevalentemente nuvolosa, ma con temperature miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, che potrebbero scendere leggermente. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata, tenendo presente che il cielo rimarrà prevalentemente coperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Lainate

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 5.2 NO max 7 Maestrale 80 % 1019 hPa 3 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° Assenti 5.8 NO max 9.8 Maestrale 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 5.5 NO max 9.6 Maestrale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 6.2 ONO max 9.8 Maestrale 61 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +17.7° Assenti 6.9 OSO max 8.7 Libeccio 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 5.8 OSO max 7.9 Libeccio 59 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 3.5 NO max 3.7 Maestrale 73 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 1.7 ENE max 2.6 Grecale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:36

