Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lainate di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si assisterà a un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto, mentre nel corso della giornata si prevede un lieve miglioramento con l’apparizione di schiarite nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 14,2°C e i 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà il clima.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, Lainate presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con punte di 97% a partire dall’1:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,6 km/h e i 4,3 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

Durante la mattina, da 06:00 a 12:00, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16,6°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino alle 11:00, per poi iniziare a diminuire. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 4,3 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, si manterrà sopra il 75%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’apparizione di nubi sparse e temperature che toccheranno il picco di 18°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà al 78%, favorendo momenti di sole. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, rendendo l’aria più gradevole.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, il cielo tornerà a essere sereno e nubi sparse si alterneranno, con temperature che scenderanno fino a 14,3°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori intorno ai 3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre con un clima variabile, che si avvicinerà a condizioni più stabili nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo così un clima più soleggiato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 3.2 N max 3.6 Tramontana 88 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 3.3 NE max 3.3 Grecale 85 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 4.3 ENE max 6.1 Grecale 84 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 2.2 NE max 3.2 Grecale 78 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 3 S max 3 Ostro 75 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.9 SO max 5.4 Libeccio 73 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 3.1 SO max 5.8 Libeccio 86 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 1.8 NNO max 2.8 Maestrale 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:35

