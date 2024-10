Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lainate indicano un Lunedì 21 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore serali, mentre le temperature percepite si attesteranno attorno ai 16-19°C nelle ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche occasionali, ma senza precipitazioni previste.

Durante la notte, Lainate si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 4,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 19,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 26%, con venti leggeri provenienti da Sud-Est. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 66%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza segni di pioggia.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 19,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 59%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità di circa 5,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 94% e i venti si faranno più deboli, con velocità di circa 1,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lainate mostrano un andamento simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della copertura nuvolosa. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima variabile, ma senza preoccupazioni per la pioggia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 4.6 NNE max 4.7 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 4 NNE max 4 Grecale 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 4.9 NNE max 4.8 Grecale 91 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 2.6 NE max 4.1 Grecale 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 4.8 SE max 5.5 Scirocco 66 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 4.8 SSE max 5.3 Scirocco 73 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 2.4 ESE max 4 Scirocco 81 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 1.1 NNE max 2 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:23

