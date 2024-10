Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Lainate si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa al 100% e una leggera pioggia che accompagnerà le prime ore del giorno. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattina, quando le piogge continueranno a cadere, mantenendo un clima fresco e umido.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 14,4°C. La pioggia leggera si intensificherà nelle ore successive, con valori di temperatura che scenderanno leggermente fino a 13,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 18,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno cambiamenti significativi. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra 13,9°C e 14,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si attesteranno attorno al 55%. La velocità del vento sarà più contenuta, con intensità che non supererà i 4,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 17,7°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 74%. Le precipitazioni diventeranno assenti, e la probabilità di pioggia si ridurrà drasticamente, portando a un clima più gradevole. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori che non supereranno i 6,6 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14,7°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° prob. 13 % 9.2 E max 18.8 Levante 86 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.58 mm 7.6 E max 16.2 Levante 93 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.79 mm 4.9 ENE max 10.4 Grecale 95 % 1007 hPa 9 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 55 % 3.6 NNE max 7.5 Grecale 92 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +16° prob. 50 % 3.6 SSO max 3.3 Libeccio 82 % 1006 hPa 15 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 5.5 S max 4.6 Ostro 73 % 1005 hPa 18 nubi sparse +15.1° perc. +15° prob. 8 % 3.9 SE max 5.2 Scirocco 89 % 1006 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 2.5 ENE max 3.8 Grecale 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.