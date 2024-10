Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Lainate indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un cielo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, influenzando le temperature e la sensazione di umidità.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Lainate sarà avvolta da piogge leggere. La temperatura si manterrà attorno ai 12°C, con una percezione di 11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,3 km/h e i 6,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Nord Est e Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 93%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1006 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo mostrano un miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 14,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 9,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Est. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 10,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con assenza di pioggia, mentre l’umidità si manterrà attorno al 70%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 11,8°C, con una percezione di 11,2°C. La velocità del vento diminuirà, portandosi a 2,3 km/h, e l’umidità si attesterà intorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Lainate evidenziano una giornata che inizierà con piogge leggere e si evolverà verso un cielo parzialmente nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più sereno nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.2° perc. +11.9° 0.26 mm 6.2 ONO max 16 Maestrale 93 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +12.2° perc. +11.8° 0.15 mm 3.3 NE max 6.2 Grecale 90 % 1006 hPa 6 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 60 % 5.6 E max 9.8 Levante 90 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° prob. 31 % 4.4 SE max 4.9 Scirocco 77 % 1008 hPa 12 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° prob. 28 % 7.6 SE max 6 Scirocco 69 % 1009 hPa 15 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 28 % 10.2 SE max 10.4 Scirocco 72 % 1009 hPa 18 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° prob. 19 % 5.9 ESE max 9.1 Scirocco 83 % 1012 hPa 21 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 2.3 NE max 3.7 Grecale 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.