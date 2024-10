Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Domenica 27 Ottobre a Lamezia Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e un cielo sereno in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,6°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 23,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente al mattino.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 59%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con venti provenienti da est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a 21,4°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma a partire dalle 12:00, si inizieranno a notare delle schiarite, con un passaggio a nubi sparse. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 41% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che scenderanno a 20,5°C alle 15:00. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa che scenderà fino al 21%. L’intensità del vento rimarrà leggera, contribuendo a rendere l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 67%. Le condizioni di calma e serenità si manterranno fino a tarda notte, con venti leggeri che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lamezia Terme indicano una giornata che inizierà con nuvole e umidità, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera piacevoli e sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno stabili e un cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +15.1° Assenti 8.9 E max 11.6 Levante 59 % 1023 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 7.7 E max 9.4 Levante 59 % 1022 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° Assenti 8 ENE max 9 Grecale 63 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +20.8° Assenti 4.5 SE max 6.3 Scirocco 47 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +22.6° Assenti 4.6 SO max 4.8 Libeccio 41 % 1023 hPa 15 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° Assenti 3.6 OSO max 6.7 Libeccio 58 % 1023 hPa 18 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 6.2 ENE max 6.4 Grecale 77 % 1025 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 6.6 ENE max 6.7 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:56

