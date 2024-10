Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Lamezia Terme si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà progressivamente, portando a piogge leggere nelle prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da ovest.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 21°C e i 24°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% intorno alle 07:00. Le precipitazioni saranno assenti, ma la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 47%. La velocità del vento si manterrà tra i 12 km/h e i 18 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno con temperature che scenderanno fino a 19,4°C nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, creando un’atmosfera tranquilla e serena. La velocità del vento diminuirà, rendendo la serata piacevole e fresca. L’umidità rimarrà elevata, ma senza alcun rischio di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lamezia Terme indicano un Venerdì con un inizio instabile, ma che si trasformerà in una giornata più serena nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a mantenere un clima variabile, con possibili schiarite e temperature in calo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.7° prob. 3 % 8.3 ONO max 17 Maestrale 88 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +19.9° perc. +20.4° 0.14 mm 11.5 O max 23.1 Ponente 95 % 1011 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° prob. 47 % 12.4 ONO max 25.8 Maestrale 92 % 1012 hPa 9 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 17.6 ONO max 26.1 Maestrale 57 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° Assenti 18 ONO max 24.2 Maestrale 46 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 14.7 ONO max 20.4 Maestrale 55 % 1013 hPa 18 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 9.1 NNO max 14 Maestrale 82 % 1015 hPa 21 poche nuvole +15.5° perc. +15.3° Assenti 7.4 NNO max 10.9 Maestrale 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:17

