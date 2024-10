Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,9°C e i 25,2°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%. I venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 9,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto man mano che le ore passeranno. Le temperature si manterranno intorno ai 19,1°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 70%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno le prime piogge leggere. Le temperature saliranno fino a 25,2°C intorno alle 11:00, mentre l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 56%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 2,7 km/h e 9 km/h. Le probabilità di pioggia si attesteranno intorno al 16%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,9°C alle 17:00. Le piogge si faranno più sporadiche, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18,9°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a essere alta, con valori che toccheranno il 84%. Le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, raggiungendo il 41%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lamezia Terme indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 7.9 E max 10.3 Levante 70 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 5.6 ENE max 6 Grecale 69 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° Assenti 2.8 NE max 4 Grecale 58 % 1019 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 10 % 4.7 O max 6.5 Ponente 61 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +25.1° perc. +25.2° 0.11 mm 9.4 OSO max 9.6 Libeccio 58 % 1017 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 20 % 4.6 SO max 5.5 Libeccio 66 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 29 % 3.8 NO max 4.1 Maestrale 84 % 1017 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 25 % 5.3 NE max 6.2 Grecale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:08

