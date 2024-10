Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Venerdì 25 Ottobre a Lamezia Terme si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore serali, mentre le temperature percepite varieranno tra i 17°C e i 23°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con una velocità che non supererà i 8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando intorno al 90%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore notturne.

Durante la notte, le condizioni meteo a Lamezia Terme si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si registreranno anche momenti di schiarita, con una diminuzione della nuvolosità a partire dalle ore 13:00, quando si passerà a poche nuvole. L’umidità si manterrà attorno al 61% e i venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 3,5 km/h e 4,9 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che toccheranno i 23°C. La copertura nuvolosa scenderà al 16%, favorendo un clima più gradevole. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, intorno al 74%, e i venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa tornerà al 100%, e l’umidità si attesterà nuovamente su valori elevati, intorno al 93%. I venti saranno leggeri, mantenendosi tra i 6 km/h e i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lamezia Terme nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si prevede che le temperature rimarranno miti, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni a partire da Domenica. Gli amanti del bel tempo dovranno quindi approfittare delle schiarite previste per il pomeriggio di Venerdì, prima dell’arrivo di nuove nuvole nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 4.1 NE max 4.5 Grecale 85 % 1025 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 5.1 ENE max 5.3 Grecale 81 % 1024 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 6.8 ENE max 7.5 Grecale 78 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 3.7 SSE max 4.9 Scirocco 64 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 4.6 SO max 4.9 Libeccio 61 % 1023 hPa 15 poche nuvole +21.4° perc. +21.6° prob. 17 % 2.8 S max 5 Ostro 74 % 1022 hPa 18 poche nuvole +17.5° perc. +17.8° prob. 8 % 6.6 E max 8.1 Levante 93 % 1023 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° Assenti 6.8 ENE max 8 Grecale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 16:59

