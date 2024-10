Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a L’Aquila indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo cieli limpidi e una visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,8 km/h e i 4,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord-est.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19,6°C intorno a mezzogiorno. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a zero. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando dai 19°C delle ore centrali a circa 14°C verso le 16:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera intensificazione del vento, che potrà raggiungere i 4,4 km/h. L’umidità aumenterà, toccando punte del 81%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a caratterizzare la notte, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’88%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, garantendo un clima tranquillo e senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +11.7° Assenti 1.8 NNE max 2.8 Grecale 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +11.1° Assenti 2 NE max 2.8 Grecale 86 % 1024 hPa 7 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° Assenti 3.1 ENE max 3.1 Grecale 79 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18° Assenti 3.3 ENE max 2.9 Grecale 57 % 1024 hPa 13 cielo sereno +19.5° perc. +18.8° Assenti 3.7 NE max 4.8 Grecale 52 % 1022 hPa 16 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 4.4 ENE max 4.9 Grecale 81 % 1023 hPa 19 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 3.8 ENE max 3.7 Grecale 88 % 1024 hPa 22 cielo sereno +11.7° perc. +11.2° Assenti 4.8 ENE max 4.6 Grecale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.