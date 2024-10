Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per L’Aquila di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, si registreranno poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,5°C, con un’umidità elevata che raggiungerà l’83%. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno fino alle prime ore, per poi passare a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,1°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 7 km/h, mentre l’umidità si attesterà tra il 38% e il 66%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,3°C, con un cielo coperto e un’umidità che raggiungerà il 79%.

Durante la notte il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, attorno ai 1017-1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni evidenziano un clima fresco e variabile, con un aumento delle nuvole e temperature che si manterranno sotto i 20°C. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti dell’outdoor dovranno tenere in considerazione queste condizioni per pianificare le loro attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10.5° perc. +9.7° Assenti 1.4 ONO max 3.5 Maestrale 83 % 1017 hPa 3 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.6 NE max 3.3 Grecale 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse +10.4° perc. +9.5° Assenti 2.8 E max 3.5 Levante 77 % 1018 hPa 9 nubi sparse +16.9° perc. +15.9° Assenti 3.7 SO max 4.3 Libeccio 50 % 1018 hPa 12 nubi sparse +19.1° perc. +18° Assenti 5.8 O max 7.1 Ponente 38 % 1017 hPa 15 nubi sparse +18.2° perc. +17.2° Assenti 4.5 O max 5.2 Ponente 44 % 1017 hPa 18 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 4.6 O max 4.3 Ponente 71 % 1019 hPa 21 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° Assenti 5.9 OSO max 5.5 Libeccio 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:24

