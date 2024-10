Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a L’Aquila per Sabato 26 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,5°C e i 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà intensa, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata, mentre le precipitazioni si manifesteranno principalmente nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 33%, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’83%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà progressivamente coperto, con temperature che saliranno fino a 20,1°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 60%. Non si prevedono piogge significative, ma la probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino all’84%. Le precipitazioni saranno deboli, con valori che non supereranno i 0,39 mm. La probabilità di pioggia sarà attorno al 52%.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si manterrà sopra l’86%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Le piogge previste nel pomeriggio di Sabato potrebbero continuare anche nei giorni successivi, ma senza fenomeni particolarmente intensi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° prob. 2 % 2.7 SO max 4 Libeccio 83 % 1025 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° Assenti 1.2 O max 3.3 Ponente 81 % 1024 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 1.3 SE max 2.4 Scirocco 77 % 1024 hPa 9 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 4.4 SE max 4.9 Scirocco 65 % 1023 hPa 12 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° prob. 12 % 3.6 SSO max 4.3 Libeccio 60 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.39 mm 3.5 SSE max 4.7 Scirocco 75 % 1022 hPa 18 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 52 % 2.8 SSE max 3.1 Scirocco 86 % 1023 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 2.3 SSO max 3.2 Libeccio 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.