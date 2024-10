Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a L’Aquila indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature comprese tra +10,4°C e +11°C. La mattina si presenterà con poche nuvole, favorendo un incremento delle temperature fino a raggiungere i +19,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature in calo. La sera si chiuderà con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che scenderanno fino a +11,4°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a L’Aquila saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +10,9°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, mostrando poche nuvole e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si potranno registrare +16,3°C, con un’umidità in calo al 47%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. A metà mattina, le temperature raggiungeranno i +18,6°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 38%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a +15,7°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019 hPa. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 8,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai +11,4°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 70%. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in calo, con un aumento della copertura nuvolosa. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni di instabilità. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.9° perc. +9.9° Assenti 6.7 O max 6.4 Ponente 71 % 1020 hPa 3 nubi sparse +10.9° perc. +9.8° Assenti 5.4 O max 5.3 Ponente 67 % 1020 hPa 6 nubi sparse +11.5° perc. +10.4° Assenti 6.3 O max 6.3 Ponente 64 % 1020 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +16.6° Assenti 7.2 O max 8 Ponente 43 % 1020 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 8.7 O max 11.7 Ponente 51 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° Assenti 6.6 O max 8.4 Ponente 61 % 1018 hPa 18 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 5.9 O max 5.8 Ponente 83 % 1020 hPa 21 nubi sparse +11.7° perc. +11.2° Assenti 3.9 ONO max 4.7 Maestrale 86 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:23

