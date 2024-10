Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a L’Aquila si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo i 24°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’80%, con un’umidità che si manterrà intorno al 73%. Con il passare delle ore, le nuvole tenderanno a diradarsi, e già dalle prime ore del mattino, intorno alle 06:00, si registrerà una temperatura di 14,9°C e una copertura nuvolosa che scenderà al 62%.

Durante la mattina, il clima si farà più mite, con temperature che toccheranno i 23,5°C entro le 11:00. Il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera brezza proveniente da ovest. Nel pomeriggio, il picco di temperatura si registrerà intorno alle 13:00, con un valore di 24,1°C e un’umidità che si manterrà attorno al 50%. Le previsioni del tempo indicano che le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole che non porteranno a precipitazioni.

Nel corso della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con un’umidità che si aggirerà attorno all’82%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni meteorologiche. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 3.2 O max 4.3 Ponente 73 % 1021 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 2.1 ONO max 3.4 Maestrale 74 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 1 NNE max 2.1 Grecale 74 % 1021 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 3.6 OSO max 5.9 Libeccio 56 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 5.3 O max 10.4 Ponente 50 % 1019 hPa 15 poche nuvole +22.7° perc. +22.5° Assenti 2.7 OSO max 5.9 Libeccio 58 % 1019 hPa 18 poche nuvole +16.7° perc. +16.6° Assenti 2.8 OSO max 2.8 Libeccio 82 % 1021 hPa 21 poche nuvole +16° perc. +15.8° Assenti 2.2 OSO max 3 Libeccio 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:19

