Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a L’Aquila si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e non ci saranno raffiche di particolare intensità.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che si manterrà sotto il 10%. La umidità sarà alta, attorno all’87%, e i venti si presenteranno deboli, provenienti principalmente da Nord e Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà in aumento, passando dal 24% alle 48%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 17,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 73%. I venti rimarranno leggeri, con una leggera brezza da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 12,9°C alle 20:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 26%, e i venti saranno ancora deboli. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 1.1 N max 2.5 Tramontana 86 % 1026 hPa 4 poche nuvole +11.9° perc. +11.4° Assenti 1.9 NNE max 2.9 Grecale 84 % 1025 hPa 7 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 1.7 ENE max 2.3 Grecale 75 % 1026 hPa 10 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° Assenti 0.8 ENE max 2.3 Grecale 57 % 1025 hPa 13 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 1.4 NNO max 4.8 Maestrale 55 % 1023 hPa 16 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 1.7 E max 4.5 Levante 85 % 1024 hPa 19 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° Assenti 0.5 NNE max 1.5 Grecale 90 % 1025 hPa 22 poche nuvole +12.6° perc. +12.2° Assenti 0.7 NNO max 2.7 Maestrale 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:59

