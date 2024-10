Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, si prevedono nubi sparse con una copertura del 52% e temperature attorno ai 12,6°C. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a 19,5°C e una riduzione dell’umidità al 57%. Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto con umidità al 70%. Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 19,8°C. Mercoledì 30 Ottobre, si manterrà un clima sereno e le temperature si attesteranno attorno ai 19°C. Giovedì 31 Ottobre, si prevede cielo sereno e temperature intorno ai 17°C, con umidità sempre elevata.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. La temperatura si attesterà attorno ai 12,6°C, con una percezione di 12,3°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 92%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo i 19,5°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 19°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 4,4 km/h alle 06:00. La copertura nuvolosa varierà, raggiungendo un massimo del 76% alle 12:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 57% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà, con un passaggio a cielo coperto alle 13:00. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 2 km/h. La copertura nuvolosa raggiungerà il 92% alle 13:00, per poi diminuire nel corso del pomeriggio. L’umidità si attesterà attorno al 70%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature scenderanno a 12,9°C alle 21:00, con una percezione di 12,6°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 93%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1026 hPa.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature si attesteranno attorno ai 12,4°C, con una percezione di 12,1°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 92%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo i 19,8°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 19,2°C. La velocità del vento varierà, toccando i 2,1 km/h alle 06:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, raggiungendo un massimo del 27% alle 12:00. L’umidità si attesterà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà con poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 17,9°C alle 15:00, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 2,4 km/h. La copertura nuvolosa varierà, raggiungendo un massimo del 26% alle 16:00. L’umidità si attesterà attorno al 70%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a 12,6°C alle 21:00, con una percezione di 12,3°C. La velocità del vento sarà di 0,7 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 90%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno attorno ai 12,1°C, con una percezione di 11,7°C. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 89%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 19°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 18,4°C. La velocità del vento varierà, toccando i 2,6 km/h alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, mantenendosi a 0%. L’umidità si attesterà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà con poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 17,1°C alle 15:00, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 3,5 km/h. La copertura nuvolosa varierà, raggiungendo un massimo del 32% alle 15:00. L’umidità si attesterà attorno al 72%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno a 11,8°C alle 21:00, con una percezione di 11,4°C. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 91%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno attorno ai 11,3°C, con una percezione di 10,9°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 14,9°C alle 08:00, con una temperatura percepita di 14,3°C. La velocità del vento varierà, toccando i 3,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, mantenendosi a 0%. L’umidità si attesterà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà con cielo sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 3,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, mantenendosi a 0%. L’umidità si attesterà attorno al 70%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno a 11,5°C alle 23:00, con una percezione di 11°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 91%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 19°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le temperature notturne richiederanno un abbigliamento leggermente più caldo.

