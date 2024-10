Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Latina indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. La sera porterà un cielo sereno, favorendo un abbassamento delle temperature.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di circa 17,5°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 7,6 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, con una pressione atmosferica di 1023 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 2%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, raggiungendo i 4,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi attorno al 60%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà assente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La velocità del vento varierà tra i 4 e i 5 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 4%.

La sera porterà un clima più sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 3%. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 21 Ottobre a Latina indicano una giornata con temperature miti e un clima variabile, che si stabilizzerà verso la sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate si presenteranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° prob. 2 % 7.6 ENE max 7.2 Grecale 84 % 1023 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 2 % 7.2 ENE max 6.9 Grecale 82 % 1023 hPa 6 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 2 % 6.9 NE max 6.3 Grecale 81 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 1 % 2 ESE max 2.8 Scirocco 66 % 1025 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 4.3 SSO max 4 Libeccio 60 % 1025 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.5° prob. 7 % 4.3 OSO max 4.6 Libeccio 71 % 1024 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 4.1 NNE max 4.3 Grecale 80 % 1025 hPa 21 poche nuvole +19° perc. +19° Assenti 5.4 ENE max 5.4 Grecale 80 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:14

