Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Latina indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a coprire il cielo, portando a una diminuzione delle temperature. La sera si presenterà con poche nuvole, offrendo un momento di tregua dal cielo grigio.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Latina avrà un cielo coperto con una temperatura di 16,7°C e un’umidità del 80%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6,6 km/h, proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 16°C fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Ovest. Questo miglioramento temporaneo delle condizioni meteo offrirà un momento di sole, seppur breve.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,7°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%, e il vento si farà più presente, mantenendosi attorno ai 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità sarà accentuata.

La sera porterà un parziale miglioramento, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%, ma il vento leggero contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 28 Ottobre a Latina evidenziano una giornata con un inizio promettente, seguito da un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo che il clima autunnale continuerà a farsi sentire. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non migliorare nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 6.1 NNE max 5.8 Grecale 78 % 1025 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 2 % 5.9 NE max 5.5 Grecale 75 % 1024 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 5.1 NE max 5.4 Grecale 68 % 1025 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 4 SO max 2.2 Libeccio 52 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +22° Assenti 7 SO max 4.4 Libeccio 53 % 1023 hPa 16 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.8 O max 5 Ponente 74 % 1023 hPa 19 poche nuvole +17.6° perc. +17.5° Assenti 6.4 N max 6.8 Tramontana 80 % 1024 hPa 22 poche nuvole +17.2° perc. +17° Assenti 4.5 NNE max 5.1 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:04

