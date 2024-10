Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Lavello si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra 16,5°C e 22°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nelle ore centrali, mentre le precipitazioni si presenteranno sporadicamente. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Lavello saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 58%, con una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il clima continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La percezione del caldo sarà simile alla temperatura reale, con valori che si manterranno attorno ai 21°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,5 km/h e 4,5 km/h, con direzione prevalentemente nord-est. L’umidità si attesterà intorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere a partire dalle 18:00. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 17,8°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 39% verso le ore serali. La velocità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16,9°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le condizioni di umidità saranno elevate, intorno al 91%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Lavello nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con possibilità di piogge leggere. Domani, si prevede un leggero miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche. Dopodomani, invece, ci si aspetta un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a condizioni più soleggiate. Gli amanti del sole dovranno comunque tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° Assenti 1.6 S max 2.5 Ostro 95 % 1027 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° Assenti 2.4 SSO max 2.9 Libeccio 93 % 1027 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.7° Assenti 1.5 E max 2.6 Levante 90 % 1027 hPa 9 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 4 NE max 4.4 Grecale 76 % 1027 hPa 12 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° Assenti 3.6 NE max 6 Grecale 65 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 27 % 8.1 NNE max 6.8 Grecale 67 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.39 mm 1.2 NNE max 1.9 Grecale 88 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° Assenti 1.2 NNE max 1.8 Grecale 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:01

