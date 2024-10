Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Lavello si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 36% al 77%. La mattina porterà un aumento della temperatura, raggiungendo i 26,9°C nel primo pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa sarà costante, arrivando fino al 100% nelle ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15,3 km/h.

Durante la sera, le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 19°C. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 67% e il 74%, il che potrebbe rendere l’aria piuttosto umida e pesante. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019 hPa, suggerendo una stabilità atmosferica.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura che scenderà leggermente. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo il picco nel pomeriggio. Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a calare, mentre il vento si farà più presente, contribuendo a una sensazione di freschezza. La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi in questa giornata un’ottima occasione per godere di un’atmosfera autunnale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 2.1 SSO max 2.4 Libeccio 71 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 1.4 SSE max 1.7 Scirocco 72 % 1020 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° Assenti 2.5 S max 2.8 Ostro 68 % 1021 hPa 9 cielo coperto +23.4° perc. +23° Assenti 5.7 E max 6.3 Levante 44 % 1021 hPa 12 cielo coperto +26.7° perc. +26.5° Assenti 8.2 NE max 7.6 Grecale 36 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23.2° Assenti 12.2 NE max 13.6 Grecale 51 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 4.8 NNO max 7.3 Maestrale 71 % 1020 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 4.6 SE max 8 Scirocco 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:10

