Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco, mentre la sera porterà un ritorno di nubi più dense.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e una temperatura di +18,4°C. La velocità del vento sarà di 22 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 51,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%. Proseguendo fino alle 05:00, le condizioni rimarranno simili, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi sopra i 16°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si prevede un miglioramento con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a +20,6°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17,9 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 58%. A partire dalle 09:00, la temperatura continuerà a salire, raggiungendo i +23,1°C alle 09:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con un picco di +26,1°C alle 13:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura che varierà dal 13% al 54%. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra 14 km/h e 15,7 km/h. L’umidità si attesterà tra il 34% e il 45%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature in calo fino a +16,1°C alle 22:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’85%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h. L’umidità salirà, raggiungendo valori intorno all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di nubi sparse e cieli coperti. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno simili nei giorni successivi, con possibilità di lievi variazioni. Gli abitanti di Lavello potranno quindi godere di un clima temperato, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +18° prob. 31 % 22 SSO max 51.2 Libeccio 66 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 9 % 8.2 SSO max 17 Libeccio 76 % 1010 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° prob. 6 % 13.8 SO max 32.3 Libeccio 67 % 1011 hPa 9 nubi sparse +23.1° perc. +22.7° prob. 3 % 20.5 SO max 30.6 Libeccio 49 % 1012 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.4° Assenti 17.1 OSO max 23.2 Libeccio 35 % 1010 hPa 15 nubi sparse +24.8° perc. +24.3° Assenti 14.8 OSO max 15.4 Libeccio 37 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 10.5 SO max 14 Libeccio 62 % 1010 hPa 21 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 10.4 SO max 13.1 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:21

