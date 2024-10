Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lavello per Lunedì 28 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata con temperature miti, che si manterranno su valori gradevoli fino al pomeriggio. Tuttavia, l’aumento della copertura nuvolosa porterà a un abbassamento delle temperature nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con poche nuvole e momenti di cielo sereno. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 93% intorno alle 07:00, con temperature che saliranno fino a 20,5°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura massima di 21,1°C alle 13:00. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 73% entro le 17:00. La brezza leggera accompagnerà il calo delle temperature, che scenderanno a 17,1°C nel tardo pomeriggio. Le previsioni meteo non indicano precipitazioni significative, mantenendo il tempo asciutto per tutta la giornata.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 14,4°C a partire dalle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno sopra il 90%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno, ma freschi nelle ore serali e notturne. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e a portare con sé un abbigliamento adeguato per le escursioni all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 3.9 O max 4.2 Ponente 77 % 1025 hPa 4 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° Assenti 5 O max 6.3 Ponente 83 % 1025 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 9.2 NO max 14.9 Maestrale 82 % 1026 hPa 10 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 10.7 NNO max 10 Maestrale 63 % 1025 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.7° Assenti 10.5 NNO max 9.9 Maestrale 54 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 9.6 NNO max 15.8 Maestrale 67 % 1024 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° Assenti 7.5 ONO max 13.1 Maestrale 83 % 1024 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 6.3 O max 10.3 Ponente 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:53

