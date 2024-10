Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Lecce si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,9°C nel tardo mattino. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 27,5 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 60% e il 82% nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature stabili attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 39%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 77%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con il cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C intorno alle 12:00. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che toccheranno i 24,3 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 60%.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole sensazione di calore. La brezza vivace continuerà a soffiare da Nord, mantenendo l’aria fresca e ventilata. L’umidità si attesterà attorno al 71%, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con occasionali nubi sparse. La ventilazione si attenuerà leggermente, ma continuerà a mantenere una certa freschezza nell’aria. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lecce indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Si prevede un leggero aumento dell’umidità, ma senza particolari fenomeni di maltempo. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 14.6 NNO max 23.7 Maestrale 77 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° Assenti 16 NNO max 27.3 Maestrale 79 % 1018 hPa 7 poche nuvole +20.7° perc. +20.7° Assenti 20.2 N max 27.4 Tramontana 70 % 1019 hPa 10 poche nuvole +22.7° perc. +22.6° Assenti 22.8 N max 25.7 Tramontana 60 % 1020 hPa 13 poche nuvole +22.6° perc. +22.6° Assenti 24.2 N max 27.1 Tramontana 62 % 1019 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20.6° Assenti 19.5 N max 27.5 Tramontana 71 % 1019 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° Assenti 16.5 NNO max 25.7 Maestrale 77 % 1019 hPa 22 poche nuvole +19° perc. +19° Assenti 14.6 NNO max 22.8 Maestrale 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.