Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Lecce si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 21,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature in calo e una leggera intensificazione del vento. La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 18°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 00:00 con una temperatura di 18,4°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 18°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con una temperatura che raggiungerà i 21,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa diminuirà al 20%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 24 km/h. Questo clima mite e ventilato favorirà attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per la frescura del mattino.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 21,1°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 20 e i 25 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 69%, rendendo l’aria leggermente più pesante.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,4°C alle 21:00. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%, contribuendo a un senso di frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lecce indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Mercoledì e giovedì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e temperature che non scenderanno sotto i 17°C. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze di Lecce, mentre è sempre consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.1° perc. +18.3° Assenti 16.6 NNO max 27.1 Maestrale 88 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17.9° perc. +18.1° Assenti 19.4 NNO max 30.9 Maestrale 89 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 23.8 NNO max 26.5 Maestrale 76 % 1024 hPa 11 poche nuvole +21.3° perc. +21.3° Assenti 24.2 NNO max 25 Maestrale 68 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° Assenti 25.2 NNO max 27.4 Maestrale 72 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.9° perc. +19° Assenti 20.8 NNO max 29.3 Maestrale 83 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 19.6 NNO max 30.6 Maestrale 85 % 1022 hPa 23 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° Assenti 19.6 NNO max 31.6 Maestrale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 16:44

