Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Lecce si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una progressiva copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 19°C e i 23,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già a partire dalle ore successive si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sempre più coperto, con una temperatura massima di circa 23,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante l’aumento della nuvolosità. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni rimarranno assenti, ma l’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 60-68%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a stabilizzarsi intorno ai 20,6°C. Le condizioni di vento si faranno più calme, con velocità che si ridurranno a circa 3-4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature gradevoli e assenza di pioggia. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento del tempo e un aumento delle temperature. Pertanto, chiunque si trovi in città potrà godere di un clima piacevole, ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.9° perc. +19° Assenti 12.9 NNO max 20.5 Maestrale 82 % 1019 hPa 4 poche nuvole +18.7° perc. +18.7° Assenti 12.5 NNO max 17.9 Maestrale 80 % 1019 hPa 7 poche nuvole +20.9° perc. +20.8° Assenti 13.1 N max 15.8 Tramontana 68 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° Assenti 12.9 N max 12.6 Tramontana 54 % 1020 hPa 13 nubi sparse +23.7° perc. +23.5° Assenti 12.9 NNE max 11.7 Grecale 54 % 1019 hPa 16 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 8.9 NNE max 10.5 Grecale 65 % 1019 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 4.3 NNE max 4.8 Grecale 68 % 1020 hPa 22 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° Assenti 3.8 NO max 4.4 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.