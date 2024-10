Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lecce per Sabato 26 Ottobre si presenteranno prevalentemente serene durante la mattina, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 17,9°C e 22,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, Lecce vivrà un inizio di giornata tranquillo, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si aggireranno intorno ai 17,9°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità sarà alta, intorno al 71%, ma non si prevedono precipitazioni.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da sud-est contribuirà a rendere l’aria piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 48% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si continuerà a godere di un clima mite, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le condizioni meteo. Le temperature si manterranno attorno ai 21,2°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 12 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 57%, mantenendo un livello di comfort elevato.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà leggermente. Si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 17,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole potranno approfittare di questo Sabato per godere di una giornata all’aperto, mentre per i prossimi giorni sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 2 SSE max 3.3 Scirocco 71 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° Assenti 1.9 SE max 2.4 Scirocco 73 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° Assenti 3.2 S max 3.6 Ostro 65 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° Assenti 4.4 SE max 5.3 Scirocco 52 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.3° perc. +21.9° Assenti 7.3 SE max 8.9 Scirocco 49 % 1022 hPa 16 poche nuvole +20° perc. +19.7° Assenti 7.6 S max 11.8 Ostro 63 % 1022 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 9.3 SSO max 11.1 Libeccio 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 7.2 S max 7.8 Ostro 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 16:48

