Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Lecce si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano una stabilità atmosferica, con assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà le ore della giornata.

Nella notte, le nubi sparse si intensificheranno, portando a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una percezione leggermente più bassa di 17,2°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 9,6 km/h, proveniente da sud, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di 22°C, mentre il vento continuerà a soffiare da sud con intensità leggera, mantenendo un’umidità attorno al 52%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21,3°C. Il cielo rimarrà coperto, ma le condizioni di umidità e vento non varieranno significativamente. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante la mancanza di sole.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con un cielo che passerà a nubi sparse. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, mantenendo un’intensità leggera. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e la serata si presenterà tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, anche se la mancanza di sole potrebbe influenzare le scelte di svago. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare attorno ai 20°C, con una situazione meteorologica simile a quella di Domenica.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 9.3 S max 10.5 Ostro 71 % 1023 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 10.7 SSE max 12.6 Scirocco 72 % 1023 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 11 SSE max 17 Scirocco 67 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.9° perc. +21.5° Assenti 12.3 S max 14.5 Ostro 53 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° Assenti 10.4 S max 12.9 Ostro 53 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 9.1 S max 12.6 Ostro 63 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 8.6 SSO max 10 Libeccio 70 % 1024 hPa 22 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 7 SSO max 7.7 Libeccio 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 16:46

