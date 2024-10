Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche a Lecce per Lunedì 14 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 22°C durante le ore centrali, con una leggera flessione nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 57% e il 80%.

Nella notte, Lecce si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%, e il vento si presenterà moderato con velocità di circa 12 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 65%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 89%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord con intensità che potrà raggiungere i 21 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 52%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno a 21,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà al 93%, e il vento si manterrà vivace, con raffiche che potranno arrivare fino a 25 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa scenderà al 36%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità rimarrà elevata, ma in calo rispetto alle ore precedenti, attestandosi attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una possibile schiarita nel cielo. Martedì e Mercoledì potrebbero portare un incremento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo condizioni più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 10.9 N max 13.3 Tramontana 65 % 1018 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 13.3 N max 19 Tramontana 65 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 12.2 N max 18.5 Tramontana 61 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 20.3 N max 22 Tramontana 51 % 1019 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 21.4 N max 23.4 Tramontana 57 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 19 N max 25.2 Tramontana 69 % 1018 hPa 19 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 17.6 N max 26.7 Tramontana 77 % 1018 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 14.3 NNO max 22.1 Maestrale 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:04

