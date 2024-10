Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 12 Ottobre a Lecce si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature gradevoli, che si attesteranno intorno ai 22°C nel corso della mattina e si manterranno su valori simili anche nel pomeriggio. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 96%. La temperatura si aggirerà attorno ai 19,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest, che porterà una velocità di circa 20,6 km/h. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diradarsi, passando a nubi sparse e successivamente a poche nuvole.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,4°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 19%, con venti che continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 28 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 22,3°C alle 12:00. Le condizioni di serenità si manterranno fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a 19,5°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 75%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di poche nuvole. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 15 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un lieve aumento delle temperature, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 20.3 NNO max 31.9 Maestrale 72 % 1014 hPa 4 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 20.7 NNO max 33 Maestrale 74 % 1015 hPa 7 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 26.4 NNO max 30.7 Maestrale 65 % 1016 hPa 10 poche nuvole +22.1° perc. +21.9° Assenti 27 NNO max 28.3 Maestrale 58 % 1016 hPa 13 cielo sereno +22.1° perc. +21.9° Assenti 29.1 NNO max 30.9 Maestrale 59 % 1016 hPa 16 cielo sereno +20° perc. +19.9° Assenti 24.4 NNO max 31.6 Maestrale 68 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 21.3 NNO max 31.5 Maestrale 72 % 1017 hPa 22 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 16.1 NNO max 24.7 Maestrale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:07

