Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

Sabato 19 Ottobre a Lecce si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e una probabilità di precipitazioni che si manterrà alta durante tutta la giornata. Le temperature si attesteranno tra i 18°C e i 20°C, mentre i venti soffieranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 49,4 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Lecce saranno caratterizzate da cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 19,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno toccare i 37,1 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con piogge leggere attese nelle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermano la presenza di piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 19,6°C e i 20,4°C. La pioggia si intensificherà intorno alle 10:00, quando si registreranno precipitazioni moderate, portando a un accumulo di circa 1,01 mm. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, con intensità che potrà raggiungere i 40 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con forti piogge attese tra le 13:00 e le 14:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi attorno ai 18°C. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 4 mm. Anche in questo frangente, i venti si manterranno forti, con raffiche che potranno arrivare fino a 49,4 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,3°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente, con possibilità di piogge leggere fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce indicano una giornata di Sabato 19 Ottobre all’insegna dell’instabilità, con piogge diffuse e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 72 % 17.5 SSE max 30.6 Scirocco 86 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° prob. 88 % 22.2 SE max 34.9 Scirocco 84 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.11 mm 29.1 SE max 38.3 Scirocco 85 % 1016 hPa 10 pioggia moderata +19.6° perc. +19.8° 1.01 mm 32.8 SE max 40.5 Scirocco 84 % 1017 hPa 13 forte pioggia +18.2° perc. +18.5° 4.1 mm 34.3 SE max 45.3 Scirocco 90 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.26 mm 38.1 SE max 49.4 Scirocco 89 % 1017 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 49 % 32.4 SSE max 47.1 Scirocco 86 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +18.3° perc. +18.3° 0.14 mm 28.8 SE max 41.6 Scirocco 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:57

