Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Lecce indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 19,8°C e i 25,5°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con copertura che varierà dal 49% al 100%. I venti si presenteranno forti, con raffiche che potranno raggiungere i 57,8 km/h.

Durante la notte, Lecce sarà interessata da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e i venti soffieranno da sud con intensità forte, raggiungendo i 41 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 1,1 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, continuando a presentare piogge moderate. La temperatura salirà leggermente, arrivando a 25,5°C alle 09:00. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno all’85%. I venti si manterranno freschi, con velocità che varieranno tra i 27 km/h e i 35 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità leggermente inferiore rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento, con le piogge che diventeranno più leggere. La temperatura scenderà a un massimo di 24,1°C alle 13:00, mentre la copertura nuvolosa inizierà a ridursi, scendendo al 32%. I venti si attenueranno, con velocità che si stabilizzeranno attorno ai 10 km/h. Le precipitazioni saranno sporadiche, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e assenza di precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C e i venti si presenteranno leggeri, con intensità che non supererà i 12 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portandosi al 49%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni mostrano un netto miglioramento a partire da Sabato, quando le piogge cesseranno e il sole tornerà a splendere. Le temperature si stabilizzeranno su valori più alti, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +23.6° perc. +24.2° 1.53 mm 40.5 S max 55.6 Ostro 84 % 1007 hPa 4 pioggia moderata +23.5° perc. +24° 1.83 mm 37.2 S max 55.1 Ostro 84 % 1006 hPa 7 pioggia moderata +24.4° perc. +25° 1.2 mm 31.1 S max 44.7 Ostro 79 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +25.4° perc. +25.7° 0.92 mm 20.1 SO max 25.6 Libeccio 66 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +24.1° perc. +24.2° 0.74 mm 11.9 O max 19.3 Ponente 63 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +20.9° perc. +21° 0.29 mm 16.8 NNE max 19 Grecale 75 % 1008 hPa 19 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° prob. 8 % 10.1 NNE max 14.5 Grecale 73 % 1010 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 9.9 N max 14.4 Tramontana 69 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:20

