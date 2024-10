Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92% e temperature intorno ai +18°C. Durante la mattina, la nuvolosità aumenterà fino al 100%, con temperature che saliranno a +21,1°C. Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con nubi sparse e un calo delle temperature a +19,7°C. Sabato, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature di circa +17,8°C. La mattina porterà schiarite e un aumento fino a +21,9°C. Domenica, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature che raggiungeranno +22°C.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. La temperatura si attesterà intorno ai +18°C, con una temperatura percepita di +17,8°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 2,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 100%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +19,6°C alle 08:00 e i +21,1°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 4,7 km/h alle 12:00. L’umidità si ridurrà gradualmente, scendendo al 49% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, passando da +22,2°C alle 13:00 a +19,7°C alle 16:00. La velocità del vento raggiungerà i 7 km/h alle 15:00, mantenendo una direzione prevalentemente da Est. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 63%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +18°C e +18,4°C tra le 20:00 e le 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4 km/h, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1024 hPa.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si preannuncia con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si attesteranno attorno ai +17,8°C, con una temperatura percepita di +17,6°C. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h da Ovest-Sud-Ovest, con raffiche che non supereranno i 2,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il meteo migliorerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno alle 02:00 e 03:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +21,9°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 5,6 km/h alle 11:00, mentre l’umidità scenderà al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra +22,2°C e +19,9°C. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 9,9 km/h alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1022 hPa.

Nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che scenderanno a +18,4°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,3 km/h, con un’umidità che si attesterà al 69%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,7°C, con una temperatura percepita di +17,4°C. La velocità del vento sarà di 9,6 km/h proveniente da Sud-Sud-Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a +22°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 12,8 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà al 53%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà invariato con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21,1°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,4 km/h, con un’umidità che aumenterà leggermente fino al 58%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno a +17,9°C alle 21:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 8 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 71%.

In conclusione, il fine settimana a Lecce si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da un cielo coperto e temperature miti, un Sabato che porterà schiarite e temperature in aumento, e una Domenica nuovamente coperta ma con temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato per godere di un clima più favorevole.

