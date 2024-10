Previsioni Meteo Lecco: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Lecco si troverà ad affrontare un clima prevalentemente variabile, con una netta predominanza di nuvolosità durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 19°C nel pomeriggio, mentre la mattina si registreranno valori più freschi, con minime di circa 12°C. La presenza di nuvole sarà significativa, specialmente al mattino e nel primo pomeriggio, per poi lasciare spazio a schiarite nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, Lecco avrà un cielo con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà del 52%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C entro le ore centrali. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 73%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 2-3 km/h. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare, con un passaggio a nubi sparse e temperature che toccheranno i 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 74%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 5 km/h. L’umidità scenderà al 68%, rendendo il clima più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature scenderanno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 9%. La pressione atmosferica rimarrà stabile e l’umidità si manterrà attorno all’89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecco indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste schiarite per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 5.6 NE max 5.2 Grecale 84 % 1020 hPa 3 poche nuvole +12.6° perc. +12° Assenti 5.3 NNE max 4.8 Grecale 84 % 1020 hPa 6 poche nuvole +12.4° perc. +11.9° Assenti 5.5 NE max 5 Grecale 83 % 1020 hPa 9 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 1.9 SO max 1.8 Libeccio 73 % 1021 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 5.6 SO max 4.8 Libeccio 69 % 1019 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.8 SO max 5.3 Libeccio 73 % 1018 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° Assenti 3.7 NNE max 3.3 Grecale 90 % 1020 hPa 21 cielo sereno +13.7° perc. +13.5° Assenti 5 NNE max 4.4 Grecale 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:33

