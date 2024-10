Previsioni Meteo Lecco: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Lecco si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che interesseranno la città durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 90%, e non si prevederanno precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente: il cielo rimarrà nuovamente coperto e si assisterà a piogge leggere a partire dalle 08:00. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con un’umidità che continuerà a superare il 90%. Le piogge, seppur leggere, si intensificheranno nel corso della mattinata, con accumuli che potranno raggiungere i 0,94 mm.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai 16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Le probabilità di pioggia si ridurranno, ma non si escludono brevi rovesci. La situazione meteo non subirà variazioni significative fino alla sera, quando il cielo rimarrà nuovamente coperto e si prevederanno ulteriori piogge leggere, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,25 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecco nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque sopra la media stagionale. Gli amanti del sole dovranno attendere il weekend per un possibile ritorno a condizioni più soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° Assenti 3.9 NNE max 3.6 Grecale 90 % 1030 hPa 3 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 10 % 4.2 NNE max 4 Grecale 88 % 1029 hPa 6 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 17 % 2.7 NE max 3.2 Grecale 87 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.81 mm 1.9 ENE max 3.7 Grecale 93 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.64 mm 1.9 ONO max 2.8 Maestrale 94 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 69 % 3 NNO max 3 Maestrale 92 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 57 % 0.6 ONO max 1.7 Maestrale 93 % 1030 hPa 21 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.18 mm 3 NNO max 3.2 Maestrale 94 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:18

