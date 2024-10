Previsioni Meteo Lecco: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Lecco si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. Le previsioni del tempo indicano un clima stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo ampie schiarite e un’ottima visibilità.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9,1°C, con una leggera diminuzione fino a 8,1°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che non impediranno di apprezzare il cielo sereno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 6,4 km/h e i 6,8 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, ma senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il clima si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 10,5°C alle 07:00 e i 12,8°C alle 08:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 17,2°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 15°C alle 16:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente bassa, con punte di 7,1 km/h. L’umidità, sebbene in aumento, non creerà disagio, rimanendo sotto il 75%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9,9°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno e la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecco indicano un Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo e di temperature miti, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile lieve aumento delle temperature. Gli amanti del sole e delle passeggiate all’aria aperta troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +9.1° perc. +8.4° Assenti 6.4 NNE max 6.4 Grecale 81 % 1015 hPa 3 poche nuvole +8.3° perc. +7.3° Assenti 6.6 NNE max 5.9 Grecale 77 % 1015 hPa 6 cielo sereno +8.4° perc. +7.4° Assenti 6.6 NNE max 6.4 Grecale 75 % 1015 hPa 9 cielo sereno +14.6° perc. +13.6° Assenti 1.5 OSO max 3.1 Libeccio 54 % 1014 hPa 12 cielo sereno +17.1° perc. +16° Assenti 6.3 SSO max 4.8 Libeccio 46 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.3° perc. +15.3° Assenti 5.7 S max 4.4 Ostro 52 % 1012 hPa 18 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 2.8 ENE max 3.2 Grecale 78 % 1015 hPa 21 cielo sereno +10.4° perc. +9.6° Assenti 5.9 NNE max 5.4 Grecale 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:49

