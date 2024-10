Previsioni Meteo Lecco: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Lecco si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con sporadiche piogge nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata, mentre la sera si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature. La copertura nuvolosa sarà elevata, specialmente nelle prime ore del giorno, con un possibile miglioramento nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,5 km/h e 3 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 16,3°C a 20,3°C. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi alta, intorno al 95%. La situazione non cambierà significativamente fino a metà giornata, quando si registrerà una leggera diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, le condizioni di umidità rimarranno elevate, superando il 70%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di circa 19,8°C. La pioggia sarà accompagnata da una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 35%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,5 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,12 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 66%, e le probabilità di pioggia diventeranno minime. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecco nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Mercoledì e giovedì si prevede un miglioramento significativo, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 20°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le piogge di Martedì rappresenteranno un’eccezione in un contesto di stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 2.3 N max 2.3 Tramontana 90 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 2.5 N max 3 Tramontana 87 % 1028 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° Assenti 0.3 E max 1.5 Levante 91 % 1028 hPa 9 cielo coperto +17.9° perc. +17.9° Assenti 0.7 O max 2.3 Ponente 83 % 1029 hPa 12 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 3.6 OSO max 3 Libeccio 72 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +19.8° perc. +19.8° 0.12 mm 4.2 SSO max 4.3 Libeccio 76 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° prob. 12 % 2.9 NNE max 2.9 Grecale 89 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16.2° Assenti 3.5 NNE max 3.3 Grecale 90 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.