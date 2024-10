Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 28 Ottobre a Legnano si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e gradevole. Le previsioni meteo indicano una notte con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’89%. Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 18,7°C nel tardo mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19,1°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a condizioni più soleggiate. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima piacevole per attività all’aperto. La sera, invece, si prevede un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15°C.

Durante la notte, le temperature continueranno a calare, mantenendosi intorno ai 14°C, con un cielo sereno che garantirà una visibilità ottimale. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano nei prossimi giorni indicano un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nubi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° Assenti 3.2 NO max 4 Maestrale 88 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° Assenti 3.6 NNO max 4.1 Maestrale 86 % 1026 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +13.3° Assenti 2.7 NNO max 3.3 Maestrale 83 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 1.7 SSO max 1.7 Libeccio 69 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 1.9 SSO max 1.2 Libeccio 63 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 3.6 SO max 3.9 Libeccio 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° Assenti 2.4 NNO max 3 Maestrale 82 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 3.9 N max 3.6 Tramontana 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:12

