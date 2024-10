Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Legnano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 12-13°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti leggeri provenienti principalmente da nord-est.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera che si intensificherà nel corso delle ore. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con un’umidità che raggiungerà il 94%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 5,9 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 7,75 mm di pioggia entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia moderata e forte. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 12,9°C alle ore 10:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 25,8 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potrebbero superare i 9 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la pioggia che tenderà a diventare più leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Le precipitazioni continueranno, ma con intensità minore, portando a un accumulo totale di circa 3,54 mm. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5,4 km/h e 8,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore calo delle precipitazioni, con la possibilità di cieli coperti e occasionali schiarite. Le temperature si manterranno sui 13°C, con venti leggeri che continueranno a soffiare da est. Le ultime ore della giornata potrebbero vedere un’ulteriore diminuzione delle piogge, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Legnano indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, suggerendo la necessità di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.4° perc. +12.1° 0.32 mm 1.1 NE max 2.7 Grecale 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.5° perc. +12.3° 1.02 mm 3.9 ENE max 8.6 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.5° perc. +12.4° 2.68 mm 7.7 NE max 20.6 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 3.51 mm 6.4 NE max 21.9 Grecale 97 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13° perc. +12.9° 9.36 mm 4.8 NNO max 12.9 Maestrale 99 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.77 mm 5.4 NE max 15.3 Grecale 97 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +13.1° perc. +13° 0.65 mm 2.2 ENE max 9.8 Grecale 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 70 % 2.9 NNE max 9.7 Grecale 96 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:46

