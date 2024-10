Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera possibilità di pioggia nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,5°C e i 17,3°C durante la giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 8,6 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, attorno all’86%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,5°C. La probabilità di pioggia sarà alta, con piogge leggere previste fino alle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente settentrionale.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a salire leggermente, raggiungendo i 17,3°C intorno alle 11:00. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità inizierà a scendere, portando a una leggera sensazione di freschezza. Il vento sarà debole, con una velocità che varierà tra i 2,2 km/h e i 5,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con direzione variabile.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,3°C e la sensazione di freschezza sarà accentuata dall’umidità ancora elevata. Il vento rimarrà debole, contribuendo a una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Legnano indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° prob. 88 % 2.7 NE max 3 Grecale 89 % 1021 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 43 % 4.8 N max 7 Tramontana 87 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° prob. 35 % 5.4 NNO max 7.5 Maestrale 86 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 2 % 2.2 OSO max 3.5 Libeccio 82 % 1025 hPa 12 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 4.2 ESE max 5.5 Scirocco 77 % 1025 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 4 NE max 8.3 Grecale 84 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° Assenti 5 NNO max 5.7 Maestrale 86 % 1027 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 3.3 N max 3.3 Tramontana 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.