Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Legnano si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di cielo coperto durante la notte e la mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse e, in alcune ore, cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 16,1°C e 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso la sera. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura di 16,8°C e un’umidità che si attesterà attorno all’83%. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime luci dell’alba, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi sopra i 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una pressione atmosferica di 1029 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno i 18,3°C entro le 11:00. L’umidità si ridurrà gradualmente, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. La velocità del vento si manterrà bassa, con direzione prevalentemente da ovest. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a nubi sparse e, in alcune ore, a cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 20°C intorno alle 14:00, per poi scendere leggermente. L’umidità continuerà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,1°C. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’89%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, e il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Legnano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cielo nuvoloso. Si prevede un graduale miglioramento verso il fine settimana, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 1.9 N max 2.3 Tramontana 83 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 1.8 O max 2.8 Ponente 84 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 2.8 OSO max 4.2 Libeccio 85 % 1028 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 1.7 ONO max 3.1 Maestrale 82 % 1028 hPa 12 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 3.7 O max 4.4 Ponente 72 % 1027 hPa 15 poche nuvole +19.7° perc. +19.5° prob. 5 % 4 SO max 3.6 Libeccio 69 % 1027 hPa 18 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° prob. 13 % 2.4 NO max 2.9 Maestrale 81 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 4 NNE max 3.9 Grecale 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:22

