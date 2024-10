Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Legnano per il Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge leggere che accompagneranno la notte e la mattina. La copertura nuvolosa sarà totale, con una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C. Nel corso della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse nel pomeriggio e una lieve crescita delle temperature, che raggiungeranno i 18°C. La serata si preannuncia nuovamente nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Legnano sperimenterà condizioni di cielo coperto con piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a 13,8°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 16,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1011 hPa.

La mattina continuerà con piogge leggere, che si protrarranno fino alle ore 11:00. Le temperature percepite varieranno tra 13,7°C e 15,1°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 54%. A partire dalle ore 12:00, si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 16,4°C.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che toccheranno i 18°C. Le nubi sparse garantiranno una maggiore visibilità, e le probabilità di pioggia diminuiranno drasticamente. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno ai 5 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, scenderà al 71%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1005 hPa.

La sera si presenterà nuovamente nuvolosa, con temperature che scenderanno a 14,5°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi intorno all’1%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza il rischio di precipitazioni significative. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1007 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Legnano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì e venerdì si preannunciano giornate più soleggiate, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +14° prob. 19 % 8.2 E max 16.8 Levante 85 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.44 mm 6.4 E max 13.5 Levante 93 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.63 mm 4 ENE max 8.6 Grecale 95 % 1008 hPa 9 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 53 % 3.6 N max 7.7 Tramontana 92 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 43 % 3.3 S max 3.4 Ostro 80 % 1006 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 5.5 S max 4.3 Ostro 71 % 1005 hPa 18 nubi sparse +15.1° perc. +15° prob. 8 % 4.2 SE max 5.9 Scirocco 88 % 1006 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 1 % 2.6 ENE max 4.1 Grecale 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:57

