Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Legnano di Sabato 12 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una copertura nuvolosa persistente. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con l’alternarsi di nubi sparse, ma le temperature rimarranno contenute. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +12,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 93% entro l’1:00, con una temperatura che scenderà a +12,5°C. Proseguendo, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del mattino, con temperature che varieranno tra +12,2°C e +11,7°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,9 km/h e 5,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere +17,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1018 hPa. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con l’alternarsi di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +17,8°C alle 14:00, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 60%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +13,4°C entro le 23:00. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature moderate e una predominanza di nuvolosità. Domani si prevede un ulteriore mantenimento delle stesse condizioni, mentre dopodomani potrebbe esserci un lieve miglioramento con l’arrivo di schiarite. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, seppur con l’accortezza di portare un ombrello a portata di mano.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 4.9 NNE max 6.3 Grecale 86 % 1017 hPa 3 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° Assenti 5.2 N max 6.3 Tramontana 85 % 1018 hPa 6 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° Assenti 4.9 N max 5.7 Tramontana 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° prob. 2 % 0.6 NE max 1.8 Grecale 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° prob. 7 % 4.6 SSE max 5.4 Scirocco 62 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.4° perc. +16.8° prob. 23 % 5.6 SSE max 6.2 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 22 % 3.2 SSO max 5.2 Libeccio 78 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 2.2 NO max 3.1 Maestrale 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:38

