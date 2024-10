Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una prevalenza di piogge leggere e cieli coperti. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 14,5°C e 15,3°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvolosità che accompagnerà le precipitazioni, rendendo il clima umido e fresco.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La temperatura si attesterà intorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, le piogge leggere persisteranno, accompagnate da cieli coperti. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 15°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Il pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,3°C. Anche in questo intervallo orario, la copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno raggiungere i 0,85 mm. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo l’umidità alta.

Con l’arrivo della sera, le piogge non daranno tregua, e le temperature si manterranno attorno ai 14,6°C. La situazione meteo rimarrà invariata, con cieli coperti e piogge leggere che continueranno a cadere. L’umidità si attesterà attorno al 94%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge leggere potrebbero persistere, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il clima umido e fresco.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.16 mm 4.3 NE max 11.3 Grecale 91 % 1025 hPa 3 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.1 mm 4.8 ENE max 12.9 Grecale 91 % 1024 hPa 6 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.13 mm 4.5 ENE max 11.8 Grecale 91 % 1024 hPa 9 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.13 mm 4.9 ENE max 13 Grecale 90 % 1024 hPa 12 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 56 % 4.4 NE max 10.6 Grecale 89 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.42 mm 1.6 NNE max 5.3 Grecale 90 % 1022 hPa 18 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.46 mm 4.5 NNE max 10.1 Grecale 94 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.19 mm 2.3 N max 4 Tramontana 94 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:17

