Previsioni Meteo Lentini: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Lentini indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni e successivamente a cieli coperti. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 32,5°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità e la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata influenzeranno le condizioni generali, rendendo necessaria una certa attenzione per chi pianifica attività all’aperto.

Durante la notte, Lentini sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 44%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 9,3 km/h da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni si attesterà su valori significativi, con un accumulo di 0,48 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si interromperanno e il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 29,2°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi intorno ai 10,4 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature rimarranno elevate, con un massimo di 32,5°C. La brezza tesa, con raffiche fino a 36,8 km/h, accompagnerà il calo della temperatura verso sera, quando si prevede che scenderà a 25,5°C. Non si registreranno precipitazioni significative, ma la nuvolosità persistente potrebbe portare a qualche pioggia leggera in serata.

La sera porterà cieli coperti e temperature in ulteriore diminuzione, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 25,2°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con la possibilità di brevi rovesci. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, creando una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di sole e nuvole. Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, mentre nel weekend si assisterà a un possibile miglioramento. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.8° perc. +21.2° 0.27 mm 9.3 O max 13.6 Ponente 85 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +20.7° prob. 4 % 6.5 OSO max 8.4 Libeccio 85 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +24.2° perc. +24.4° 0.11 mm 5.1 OSO max 10.3 Libeccio 67 % 1010 hPa 10 cielo sereno +30.8° perc. +30.9° prob. 28 % 14 SSO max 25.3 Libeccio 42 % 1010 hPa 13 cielo coperto +31.8° perc. +31.7° prob. 13 % 27.3 SSO max 37.3 Libeccio 38 % 1007 hPa 16 cielo coperto +28.1° perc. +28.8° prob. 13 % 18.3 SSO max 36.5 Libeccio 53 % 1006 hPa 19 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 12 % 10.8 OSO max 27.1 Libeccio 66 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +25.2° perc. +25.7° 0.21 mm 2 ESE max 4.3 Scirocco 72 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:36

