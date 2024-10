Previsioni Meteo Lentini: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lentini nel corso di Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che varieranno tra +17°C e +24,8°C. La giornata inizierà con una notte nuvolosa e umida, mentre nel corso della mattina si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio. La sera porterà con sé forti piogge, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

Durante la notte, le nuvole copriranno completamente il cielo, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e la probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 31%. I venti, provenienti da Sud-Sud Est, si presenteranno con una velocità di 6,5 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. La temperatura salirà fino a 22,6°C alle 08:00, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che toccheranno il 100%. La situazione rimarrà simile fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di 24,8°C e piogge moderate.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità variabile. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 24°C, mentre il vento si attenuerà leggermente. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si manterranno intorno al 90%. Si prevedono piogge leggere, ma con occasionali momenti di intensificazione.

La sera si presenterà con forti piogge, con temperature che scenderanno fino a 17°C. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli significativi che potrebbero raggiungere i 13,19 mm entro le 22:00. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 28 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini indicano un Sabato caratterizzato da piogge persistenti e temperature relativamente miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo la situazione più favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° prob. 47 % 7.1 SSE max 18.2 Scirocco 88 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 51 % 10.1 SSE max 23.3 Scirocco 87 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +21.6° perc. +21.9° 0.18 mm 23.5 SSE max 40.3 Scirocco 80 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.95 mm 22.2 SSE max 37.6 Scirocco 76 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +24.6° perc. +24.8° 0.48 mm 26.9 S max 34.2 Ostro 64 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +21.9° perc. +22.1° 0.97 mm 5.1 SSO max 12.4 Libeccio 75 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +18.7° perc. +18.9° 2.22 mm 5.9 SSE max 7.9 Scirocco 87 % 1011 hPa 22 forte pioggia +17° perc. +17.2° 13.19 mm 11.7 ONO max 18.9 Maestrale 95 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.